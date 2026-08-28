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Viernes 28 de agosto de 2026

Detienen a cuatro por amenazar a trabajador de CFE durante corte de luz en Juárez

Ciudad Juárez, Chih.- Cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, luego de presuntamente amenazar de muerte y agredir a un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que realizaba labores de corte del suministro eléctrico.

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves en el cruce de las calles Segunda del Valle y Chiapas, en la colonia Salvárcar, donde el empleado de la CFE informó a los agentes que fue interceptado por un hombre que intentó impedir que realizara la suspensión del servicio.

De acuerdo con el reporte policial, posteriormente otro individuo salió de un domicilio portando un arma de fuego hechiza y realizó una detonación, mientras continuaban las amenazas contra el trabajador. Otras dos personas se habrían sumado a las agresiones.

Tras la intervención, los agentes ubicaron y detuvieron a tres hombres y una mujer, identificados como Ángel J. V., de 49 años; René L. H., de 42; Marcos Alexis G. V., de 29; y Marta Viviana B. A., de 31.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Agencia Estatal de Investigación, autoridad que determinará su situación jurídica.

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