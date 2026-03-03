El Estado

Detienen a cuatro presuntos integrantes de Los Mayos en Aldama con arsenal asegurado

Cuatro hombres que dijeron pertenecer al grupo delictivo Los Mayos fueron detenidos ayer en Aldama, informó la policía estatal.

Los detenidos fueron identificados como: Francisco Javier R. D., de 27 años; Luis Gerardo A. M., de 20; Jesús José G. C., de 38; y Cruz Fernando B. M., de 35. La detención se registró alrededor de las 18:30 horas en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas, Fresno y Roberto Sosa.

De acuerdo con las autoridades, los policías marcaron el alto a los tripulantes de una motocicleta, quienes se dieron a la fuga ingresando a un domicilio. Al llegar a la vivienda, los elementos escucharon disparos y observaron a personas huyendo por los techos de las casas, logrando la detención de cuatro sujetos.

Durante el aseguramiento, se incautaron los siguientes armamentos y municiones:

Fusil Palmetto State Armory PA-15, calibre 5.56x45, color negro, con cargador de 38 cartuchos.

Fusil GP WASR-10/63 AM-15, calibre 7.62x39, color negro con café, cargador con 15 cartuchos.

Fusil VSKA Century Arms SV7170562, calibre 7.62x39, color negro con café, cargador con 11 cartuchos.

Fusil VSKA Century Arms (matrícula ilegible), calibre 7.62x39, color negro con café, cargador con 28 cartuchos.

8 cargadores adicionales y un total de 218 cartuchos.

La policía continúa con las investigaciones para determinar posibles vínculos de los detenidos con actividades delictivas en la región.

Bajo fuerte resguardo militar, sepultan a “El Mencho” en Zapopan

