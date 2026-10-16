Detienen a dos ciudadanos chinos con vehículos de lujo ligados a fraude en EU

Viernes 16 de octubre de 2026

Parral, Chih.- Dos ciudadanos chinos, identificados como Zhang D. y Dai W., fueron detenidos en la vía corta Parral-Chihuahua cuando transportaban dos camionetas de lujo con reporte de fraude en Estados Unidos, las cuales presuntamente pretendían vender en México.

El fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos Hinojos, informó que elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) interceptaron las unidades a la altura de Valle de Zaragoza durante un operativo de vigilancia.

Los extranjeros viajaban en una BMW X5 modelo 2026 y una Lexus LX600 modelo 2026, ambas de color negro y sin placas. Al verificar sus números de serie, los agentes detectaron alertas por fraude en Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación, los detenidos habrían adquirido los vehículos en ese país, dejaron de realizar los pagos y posteriormente los trasladaron a México con la intención de comercializarlos como unidades de alta gama.

Además, portaban supuestos permisos de circulación del estado de Guerrero que, según informó el fiscal, resultaron ser falsos.

Los dos hombres y las camionetas quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur.

Hinojos señaló que las autoridades ya habían detectado anteriormente este modus operandi, aunque en casos relacionados con ciudadanos mexicanos y no con extranjeros.

El caso se suma a diversos aseguramientos recientes de vehículos con reporte de robo o algún ilícito en Estados Unidos registrados en Parral, Villa López y la Zona Occidente de Chihuahua.