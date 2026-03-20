Detienen a dos hombres por delitos contra la salud y posesión de arma de fuego en Chihuahua

Viernes 20 de marzo de 2026

La Fiscalía de Distrito Zona Centro informó sobre la detención de dos hombres tras un cateo en un domicilio de la colonia Nuevo Triunfo, por delitos contra la salud y posesión de arma de fuego.

El operativo se realizó la madrugada del jueves 19 de marzo por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, con apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional, derivado de la causa penal 456/2026, relacionada con la investigación de homicidio calificado.

Durante el cateo en un domicilio de la calle División del Norte, fueron asegurados:

Jorge David V. R., de 30 años, y Jesús Alejandro L. R., de 28 años.

Un arma de fuego tipo pistola TAUROS GX4, calibre 9 mm, con cargador abastecido.

Sustancia granulosa y cristalina con peso aproximado de 45.6 gramos, distribuida en bolsas transparentes.

Tres teléfonos celulares y otros objetos relacionados con la posesión de drogas, incluyendo báscula digital y frasco con etiqueta azul.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía destacó que este operativo refleja el compromiso de las autoridades para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la justicia en la ciudadanía.