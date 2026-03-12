Chihuahua

15.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 12 de marzo de 2026

Detienen a dos hombres por narcomenudeo tras cateos en la ciudad

En operativos coordinados entre autoridades de los tres órdenes de gobierno fueron detenidos dos hombres por delitos contra la salud, luego de cateos realizados en distintos puntos de Chihuahua, donde también se aseguraron diversas sustancias con características de drogas sintéticas y marihuana.

Las acciones fueron realizadas por corporaciones municipales, estatales y federales como parte de investigaciones derivadas de denuncias ciudadanas y del seguimiento a indagatorias relacionadas con el robo de dispositivos electrónicos. Dos de los cateos se efectuaron en las colonias Lomas Universidad y Plan de Ayala.

En un tercer operativo, realizado en la colonia Los Nogales, las autoridades detuvieron en flagrancia a Manuel G.H., de 39 años, y Edgar L.M., de 30 años, por su presunta participación en narcomenudeo.

Durante la intervención, los agentes aseguraron sustancias con características de cristal y hierba seca similar a la marihuana, las cuales quedaron bajo resguardo como evidencia.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y proceder con las imputaciones correspondientes.

Plan B de reforma electoral plantea reducir número de regidores; Chihuahua perdería cinco posiciones

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Aprueba Ayuntamiento de Chihuahua Iniciativa de la Sindicatura para empoderar a niñas y adolescentes

Aprueba H. Ayuntamiento de Chihuahua la Convocatoria del Premio Municipal al Mérito Docente "María Esther Orozco Orozco" 2026

“Togo”, perro rescatista, localiza a víctimas tras colapso de edificio en CDMX

Registra 42% de avance paso superior en carretera Chihuahua–Aldama
Asesinan a dirigente del PRI en la Costa Chica de Guerrero
Fijan nueva fecha para audiencia constitucional del caso Mápula
Detienen a mujer con metanfetamina en Riveras del Sacramento; menor es canalizada al DIF
Identifican restos de hijo del empresario de “El Rey del Cabrito” desaparecido desde 2015
Irán intensifica ataques en el Estrecho de Ormuz y aumenta tensión energética mundial
Israel advierte que atacará edificio en el centro de Beirut
Más de 3 millones de iraníes desplazados por la guerra, advierte ACNUR

Municipios

Más Noticias

Aumenta la demanda de refugios antibombas tras guerra en Oriente Medio
Designa Maru Campos a Adalberto Oros Salido como fiscal de la Zona Noroeste
Diputados de Chihuahua se dividen en votación de reforma electoral