Detienen a dos hombres por narcomenudeo tras cateos en la ciudad

Jueves 12 de marzo de 2026

En operativos coordinados entre autoridades de los tres órdenes de gobierno fueron detenidos dos hombres por delitos contra la salud, luego de cateos realizados en distintos puntos de Chihuahua, donde también se aseguraron diversas sustancias con características de drogas sintéticas y marihuana.

Las acciones fueron realizadas por corporaciones municipales, estatales y federales como parte de investigaciones derivadas de denuncias ciudadanas y del seguimiento a indagatorias relacionadas con el robo de dispositivos electrónicos. Dos de los cateos se efectuaron en las colonias Lomas Universidad y Plan de Ayala.

En un tercer operativo, realizado en la colonia Los Nogales, las autoridades detuvieron en flagrancia a Manuel G.H., de 39 años, y Edgar L.M., de 30 años, por su presunta participación en narcomenudeo.

Durante la intervención, los agentes aseguraron sustancias con características de cristal y hierba seca similar a la marihuana, las cuales quedaron bajo resguardo como evidencia.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y proceder con las imputaciones correspondientes.