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Miércoles 26 de agosto de 2026

Detienen a dos por presunto fraude en examen de ingreso a la UNAM

Ciudad de México.- Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en un esquema mediante el cual habrían respondido el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en lugar de nueve aspirantes.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que Edgar “N” y David “N” son investigados por el delito de fraude. De acuerdo con la indagatoria, presuntamente utilizaron instalaciones y equipos de cómputo de la academia “Más Preparación” para contestar evaluaciones aplicadas entre mayo y junio de 2026.

Las autoridades señalan que los detenidos habrían recibido pagos de los aspirantes a cambio de resolver los cuestionarios y que posiblemente contaron con el apoyo de instructores. La investigación se inició luego de que la UNAM detectara coincidencias en datos de conexión y otras irregularidades relacionadas con los exámenes de nueve personas.

A partir del análisis de información, archivos digitales y entrevistas, la Fiscalía logró relacionar las evaluaciones con instalaciones de la academia y obtuvo órdenes de aprehensión, así como autorizaciones para realizar cuatro cateos el 24 de agosto.

Durante las diligencias fueron asegurados dispositivos de almacenamiento que serán sometidos a análisis. La Fiscalía capitalina informó que las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas en este presunto esquema de fraude.

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