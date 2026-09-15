Detienen a dos tras asalto violento en tienda al norte de Chihuahua

Martes 15 de septiembre de 2026

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a dos hombres por su probable participación en un robo con violencia registrado en una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Nuevo Milenio.

Los detenidos fueron identificados como Daniel Obed G. M., de 28 años, y Javier L. R., de 20 años.

De acuerdo con el reporte oficial, uno de los presuntos responsables ingresó al establecimiento y amenazó con un arma de fuego a los empleados para exigir el dinero de la caja registradora. Antes de huir, habría obligado a los trabajadores a entrar al cuarto frío, donde permanecieron encerrados.

Una vez que lograron salir, las víctimas solicitaron apoyo al número de emergencias, lo que derivó en un operativo de búsqueda por parte de la Policía Municipal.

Con apoyo del Departamento de Análisis Táctico, los agentes localizaron un Dodge Stratus blanco en el cruce de las calles María Ana de Unzaga y Chamacuero, en el fraccionamiento Chihuahua V Etapa.

En el lugar fueron asegurados los dos tripulantes, luego de que uno de ellos coincidiera con las características proporcionadas por las víctimas. Ambos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones.