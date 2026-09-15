Chihuahua

29.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 15 de septiembre de 2026

Detienen a dos tras asalto violento en tienda al norte de Chihuahua

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a dos hombres por su probable participación en un robo con violencia registrado en una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Nuevo Milenio.

Los detenidos fueron identificados como Daniel Obed G. M., de 28 años, y Javier L. R., de 20 años.

De acuerdo con el reporte oficial, uno de los presuntos responsables ingresó al establecimiento y amenazó con un arma de fuego a los empleados para exigir el dinero de la caja registradora. Antes de huir, habría obligado a los trabajadores a entrar al cuarto frío, donde permanecieron encerrados.

Una vez que lograron salir, las víctimas solicitaron apoyo al número de emergencias, lo que derivó en un operativo de búsqueda por parte de la Policía Municipal.

Con apoyo del Departamento de Análisis Táctico, los agentes localizaron un Dodge Stratus blanco en el cruce de las calles María Ana de Unzaga y Chamacuero, en el fraccionamiento Chihuahua V Etapa.

En el lugar fueron asegurados los dos tripulantes, luego de que uno de ellos coincidiera con las características proporcionadas por las víctimas. Ambos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones.

Refuerza SSPE operativo vial por festejos del Grito en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Senado autoriza ingreso de 139 militares de EU a Chihuahua

Enfrentamiento armado moviliza a autoridades en Nonoava

Hugo González pide investigar a hermano de Andrea Chávez por caso Liconsa

Detienen en Edomex a mujer acusada de matar a sus hijas de 1 y 6 años
Establecen que todos los medidores de agua deben cumplir con normas oficiales mexicanas
Alertan por fraude con falsa identidad de militares en venta de celulares
Nuevo iPhone plegable de Apple costará hasta 77 mil 999 pesos en México
Choque múltiple deja daños materiales en Delicias
Plantea César Jáuregui crecimiento ordenado para Chihuahua ante CAPRIN
Cruz Roja desplegará 80 voluntarios durante festejos patrios en Chihuahua
Irán descarta diálogo con Estados Unidos mientras no se cumplan sus condiciones

Municipios

Más Noticias

Obama y Harris piden mayor regulación para la inteligencia artificial
Joven sufre grave accidente en juego mecánico en India
Choque de camioneta de Pemex deja dos trabajadores lesionados en Samalayuca