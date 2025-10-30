Detienen a escolta de la Fiscalía con 600 cartuchos y mira telescópica en Ciudad Juárez

Jueves 30 de octubre de 2025

Ciudad Juárez.— Andrés Natanael R. L., identificado como escolta de la Fiscalía, fue detenido en posesión de 600 cartuchos y una mira telescópica para arma de fuego al cruzar de El Paso, Texas, hacia Ciudad Juárez, informaron fuentes oficiales.

El arresto ocurrió la noche del pasado sábado 25 de octubre en el puente internacional Córdova Américas, en el área de El Chamizal, a cargo de elementos de la Guardia Nacional.

Junto a Natanael R. L. fue detenido su acompañante, identificado como Juan Rogelio J. F., aunque hasta el momento las autoridades federales no han emitido información oficial sobre el caso.

El hecho genera preocupación por el manejo de armas y municiones por parte de personal vinculado a dependencias de seguridad.