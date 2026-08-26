Detienen a estilista “Anthony” por presunto secuestro exprés en Parral

Miércoles 26 de agosto de 2026

Hidalgo del Parral, Chih.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en coordinación con el Ejército Mexicano, detuvieron a Gaspar Antonio V. B., alias “Anthony”, de 42 años y de oficio estilista, señalado como probable responsable del delito de secuestro exprés.

La captura se realizó el martes 25 de agosto en la colonia Reforma, mediante una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía de Distrito Zona Sur.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos ocurrieron el 29 de julio de 2026, cuando presuntamente el detenido y otros sujetos llevaron bajo amenazas a la víctima hasta un inmueble de su propiedad, donde habría sido privada de la libertad.

La Fiscalía señala que la víctima fue obligada a firmar documentos relacionados con una supuesta deuda y una letra de cambio, además de realizar una transferencia por 150 mil pesos a uno de los involucrados.

Tras su detención, “Anthony” quedó a disposición del Juez de Control correspondiente, ante quien el Ministerio Público formulará la imputación. Las acusaciones deberán ser acreditadas durante el proceso judicial y el detenido se presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria.