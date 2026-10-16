Detienen a ex Tesorero de Ignacio Zaragoza por presunto peculado de 2.2 mdp

Viernes 16 de octubre de 2026

Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) cumplimentaron una orden de aprehensión contra M.E.C.C., ex Tesorero del Municipio de Ignacio Zaragoza, por su probable participación en el delito de peculado agravado.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación está relacionada con la presunta disposición ilegal de 2 millones 200 mil pesos, provenientes de un crédito contratado a nombre del Ayuntamiento durante la administración municipal anterior.

Las indagatorias señalan que el exfuncionario presuntamente participó junto con otros servidores públicos en la disposición de los recursos, que supuestamente serían utilizados para recarpeteo de calles, compra de maquinaria y remodelación de la Presidencia Municipal. Sin embargo, la FACH indicó que dichas obras y adquisiciones no se realizaron.

El caso fue denunciado por la actual administración después de conocer la existencia de un juicio mercantil promovido por BANSÍ para exigir el pago del crédito. Según lo declarado ante el Ministerio Público, la obligación financiera no habría sido informada ni documentada durante el proceso de entrega-recepción.

M.E.C.C. será presentado ante un juez del Distrito Judicial Galeana, con cabecera en Nuevo Casas Grandes, quien determinará su situación jurídica.

La Fiscalía Anticorrupción informó que las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos y determinar la posible participación de otros servidores públicos, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.