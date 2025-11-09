México

5.9°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Domingo 9 de noviembre de 2025

Detienen a exagente del CISEN señalado como presunto segundo tirador en el caso Colosio

Ciudad de México. — La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Tijuana, Baja California, a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), señalado desde hace casi tres décadas como presunto segundo tirador en el atentado en el que perdió la vida el excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido en 1994 en Lomas Taurinas.

De acuerdo con fuentes ministeriales, esta es la segunda vez que Sánchez Ortega es detenido. La primera ocurrió el mismo día del atentado, luego de que fuera visto con una chamarra manchada con líquido hemático del político sonorense. En aquel momento, el exagente dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio, que detecta residuos de haber accionado un arma de fuego.

En 2024, tras nuevas investigaciones, la FGR lo identificó nuevamente como presunto segundo tirador y solicitó una orden de aprehensión en su contra, la cual fue ejecutada esta semana por elementos de la Policía Federal Ministerial en la frontera norte del país.

Hasta el momento, la dependencia no ha ofrecido detalles sobre los cargos específicos ni sobre el estado procesal del detenido. El caso Colosio continúa siendo uno de los episodios más emblemáticos y polémicos de la historia política reciente de México.

