Detienen a exsecretario de Finanzas de Sinaloa; sería el segundo exfuncionario requerido por EU

Viernes 15 de mayo de 2026

De manera extraoficial trascendió este viernes la detención de Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, quien presuntamente fue arrestado en Europa.

De acuerdo con los primeros reportes, Díaz forma parte de la lista de exfuncionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, en una investigación donde también ha sido mencionado el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Versiones preliminares indican que el exfuncionario habría alcanzado un acuerdo con autoridades estadounidenses para entregarse y enfrentar los cargos en su contra, aunque hasta el momento no existe información oficial que confirme los detalles de su situación jurídica.

La noticia surge horas después de que el Gabinete de Seguridad de México confirmara la detención de Gerardo Mérida Sánchez, quien cruzó voluntariamente hacia Estados Unidos por Garita de Nogales y quedó bajo custodia de autoridades de ese país.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal mexicana o estadounidense ha emitido un posicionamiento oficial sobre la detención de Enrique Díaz.