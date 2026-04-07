Detienen a funcionario del ICHS por presunto desvío de medicamentos oncológicos de alto costo

Martes 7 de abril de 2026

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) detuvo a un funcionario del Instituto Chihuahuense de la Salud (ICHS), identificado como A.V.Ch., señalado por el presunto desvío de medicamentos oncológicos destinados a pacientes con cáncer, entre ellos menores de edad en tratamiento de quimioterapia.

El arresto ocurrió luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentara una denuncia formal por hechos registrados el 10 de septiembre de 2021 al interior de la institución. El imputado se desempeñaba como Coordinador Estatal de Almacenes y Farmacias del ICHS.

Medicamentos robados tenían un valor superior a los 215 mil pesos

De acuerdo con la investigación, el funcionario habría dispuesto de manera irregular de dos fármacos especializados:

Pegfilgrastim

Trastuzumab

Cada uno con un costo de 107 mil 870 pesos con 14 centavos.

Ambos medicamentos son de alto impacto clínico:

El Pegfilgrastim ayuda a pacientes que reciben quimioterapia a recuperar su sistema inmunológico y reducir el riesgo de infecciones graves.

El Trastuzumab es un tratamiento que combate células cancerígenas agresivas y puede significar una oportunidad de supervivencia, especialmente en niñas y niños con cáncer.

Recetas alteradas y presunta red interna

La FACH informó que A.V.Ch. habría actuado en contubernio con otros servidores públicos, elaborando recetas médicas que no correspondían a diagnósticos clínicos reales.

Una de las recetas, fechada el 1 de septiembre de 2021, incluía tratamientos fuera de los tiempos legales para su canje, además de no estar vinculada a ningún paciente registrado.

Delito: Peculado Agravado

El caso fue judicializado bajo el delito de Peculado Agravado.

La orden de aprehensión fue girada por un juez y ejecutada con apego al debido proceso, informó la Fiscalía Anticorrupción.

Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar la participación de otros funcionarios y el destino final de los medicamentos desviados.