Detienen a hombre acusado de encerrar en una jaula a niño con autismo en Baja California

Miércoles 2 de septiembre de 2026

Baja California.- Un hombre identificado como Henry Román “N” fue detenido y vinculado a proceso, acusado de encerrar en una jaula metálica para transportar perros a un niño de cinco años con condición del espectro autista, en el municipio de San Quintín.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Baja California, el menor fue rescatado por familiares el pasado 28 de julio, luego de que acudieran al domicilio y encontraran la jaula cerrada con candado y sujetada con un mecate.

Las investigaciones señalan que, entre junio y julio, el imputado presuntamente también habría ejercido violencia psicológica, mediante insultos y gritos, además de restringir actividades necesarias para la convivencia y desarrollo del menor.

El 25 de agosto, autoridades realizaron un cateo en la vivienda, donde localizaron a otros dos menores que quedaron bajo resguardo, además de asegurar la jaula presuntamente utilizada. Dos días después, agentes de investigación cumplimentaron la orden de aprehensión.

El 29 de agosto, un juez vinculó a proceso a Henry Román “N” por los presuntos delitos de violencia familiar psicológica, discriminación y privación de la libertad personal agravada, además de imponerle prisión preventiva mientras continúa el proceso penal.

La Fiscalía estatal reiteró su llamado a denunciar cualquier hecho que pueda constituir violencia o algún delito cometido contra niñas, niños y adolescentes.