Detienen a hombre armado con droga en la colonia Nombre de Dios

Martes 14 de abril de 2026

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, detuvieron en flagrancia a Víctor Manuel M. P., de 39 años, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y portación de arma de uso exclusivo del Ejército.

La detención se realizó el lunes 13 de abril en el cruce de las calles Toribio Ortega y Segunda, en la colonia Nombre de Dios, mediante un operativo conjunto con la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con el informe oficial, al detenido se le aseguró una bolsa con aproximadamente 222 gramos de una hierba con características de la mariguana.

Asimismo, durante la revisión, los agentes localizaron un arma de fuego tipo pistola, marca Glock, con un cargador abastecido con 13 cartuchos.

El hombre conducía un vehículo Chevrolet Aveo, modelo 2016, con placas del estado de Durango, el cual no contaba con reporte de robo.

Tanto el detenido como lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica.

Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos se mantienen de forma permanente, con el apoyo de denuncias anónimas, para combatir la compra y venta de drogas y fortalecer la seguridad en la ciudad.