Chihuahua, Chihuahua

Martes 10 de febrero de 2026

Detienen a hombre armado en Moris tras enfrentamiento con policías

Durante un operativo conjunto entre la Policía de Despliegue de la SSPE, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, fue detenido José Rogelio R., originario de Culiacán, en una brecha del municipio de Moris, donde se le aseguraron armas largas y municiones de alto poder.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:00 horas del pasado lunes, cuando los elementos realizaban recorridos de vigilancia en un camino de terracería hacia la comunidad de Cieneguita de Rodríguez. Los policías detectaron a cinco sujetos armados y con camuflaje militar, quienes al percatarse de la presencia policial abrieron fuego. Los agentes respondieron a la agresión, y los civiles huyeron a pie hacia una zona de difícil acceso.

Durante el operativo, José Rogelio R. fue alcanzado y se le incautaron cinco fusiles, 27 cargadores y cerca de 600 cartuchos útiles de distintos calibres. No se reportaron personas lesionadas durante la refriega.

El detenido y el armamento asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones, mientras que las autoridades mantienen un operativo de rastreo en la zona para localizar a los demás implicados.

Sedena autoriza a policías de cuatro estados uso de armamento exclusivo del Ejército

