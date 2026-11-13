Detienen a hombre con motocicleta de placas sobrepuestas en Fashion Mall

Viernes 13 de noviembre de 2026

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a Sergio Adrián E. M., de 41 años, por presuntamente conducir una motocicleta con placas sobrepuestas en el estacionamiento del centro comercial Fashion Mall, en la capital del estado.

La intervención ocurrió durante un recorrido preventivo, luego de que un ciudadano reportó una motocicleta estacionada que permanecía con el tablero encendido.

Al verificar la matrícula, los agentes detectaron que las placas correspondían a una motocicleta Vento modelo 2024, mientras que la unidad asegurada era una BMW blanca, modelo 1988.

Durante el procedimiento, un guardia de seguridad identificó al presunto conductor, quien fue localizado por los policías en el área de cines de la plaza comercial.

El hombre fue detenido y trasladado a la Fiscalía de Distrito Zona Centro para determinar su situación jurídica, mientras que la motocicleta quedó resguardada en el corralón del C4 para las investigaciones correspondientes.