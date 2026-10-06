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Miércoles 7 de octubre de 2026

Detienen a hombre con presunto cristal y marihuana en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc, Chih.- Un hombre de 28 años fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y personal del Ejército Mexicano, luego de que presuntamente le localizaran cristal y marihuana en calles del Barrio Santa María.

La detención se registró en el cruce de las calles Río Oaxaca y Río Tula, durante un recorrido de prevención y vigilancia.

El detenido fue identificado como Jael Obed G. C., de 28 años. Durante una revisión, los agentes aseguraron un envoltorio con una sustancia granulosa y cristalina, con un peso aproximado de 13 gramos, presuntamente cristal.

También localizaron otro envoltorio con aproximadamente 20 gramos de una hierba verde y seca, con características de marihuana.

El hombre y las sustancias aseguradas fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, donde quedaron a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo.

Será la autoridad correspondiente la que determine su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

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