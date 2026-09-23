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Miércoles 23 de septiembre de 2026

Detienen a hombre por homicidio ocurrido afuera del Bar La Regina

Elementos de la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en coordinación con agentes de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Héctor Geovanni C. L., de 37 años de edad.

El detenido es investigado por su probable participación en un homicidio registrado durante la madrugada de noviembre de 2023, en el exterior del Bar La Regina, ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre, en la ciudad de Chihuahua.

Durante los hechos, varias personas resultaron lesionadas por proyectiles de arma de fuego, entre ellas el guardia de seguridad Jesús Lorenzo Hernández Báez, de 34 años, quien posteriormente falleció mientras recibía atención médica.

Tras la ejecución de la orden de aprehensión, Héctor Geovanni C. L. fue puesto a disposición de un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos.

La autoridad judicial será la encargada de determinar su situación jurídica conforme al desarrollo del proceso penal.

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