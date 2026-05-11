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Lunes 11 de mayo de 2026

Detienen a hombre por presunto maltrato animal en Jiménez; hallan perro decapitado

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Jiménez detuvieron a un hombre identificado como Adrián Alexis C.M., alias “El Abuelo”, por su probable responsabilidad en un caso de maltrato animal ocurrido en Ciudad Jiménez.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron el domingo 10 de mayo, cuando agentes municipales que realizaban recorridos de prevención y vigilancia atendieron una denuncia anónima sobre un presunto caso de maltrato animal en el cruce de las calles Amado Nervo y Centenario.

Al llegar al lugar, los oficiales localizaron al señalado afuera de un domicilio, donde presuntamente sostenía una segueta oxidada con agarradera color rojo.

Tras identificarse como elementos de seguridad, los agentes le ordenaron soltar el objeto, instrucción que acató.

Según el informe, durante la intervención el hombre mostró una actitud evasiva y, al ser cuestionado sobre el paradero del animal, indicó que se encontraba en la parte trasera del domicilio, además de autorizar el ingreso de los policías al patio.

En el sitio, los agentes localizaron detrás de un cerco el cuerpo de un perro semienterrado y sin cabeza, lo que derivó en su detención inmediata.

Las autoridades señalaron que el hombre fue arrestado por su probable participación en el delito de maltrato animal.

Posteriormente fue trasladado a los separos de Seguridad Pública Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones para determinar su situación legal.

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