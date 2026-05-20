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Miércoles 20 de mayo de 2026

Detienen a joven armado en Nonoava y aseguran dos tigres de bengala

Un operativo conjunto entre elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y personal del Ejército Mexicano derivó en la detención de un joven armado en el municipio de Nonoava, además del aseguramiento de cartuchos útiles, droga y dos tigres de bengala que permanecían dentro de una construcción improvisada.

Los hechos ocurrieron en una calle cercana a una huerta nogalera, rumbo a la salida del poblado de Humariza, donde las autoridades detectaron a tres hombres, dos de ellos portando armas largas. Al percatarse de la presencia de las corporaciones, los sujetos emprendieron la huida corriendo entre la zona.

Tras una persecución, los agentes lograron detener a Jonathan V. C., de 20 años de edad, quien presuntamente arrojó una bolsa que contenía 41 cartuchos útiles calibre .223 milímetros.

Durante la inspección en el área, los elementos localizaron además un costal con aproximadamente 5.7 kilogramos de semilla de mariguana, así como dos frascos con cerca de 3.5 kilogramos de mariguana.

Asimismo, fueron asegurados diez cigarrillos elaborados con mariguana y 29 paquetes de papel saborizado para cigarros.

Sin embargo, el hallazgo que más llamó la atención de las autoridades fue el aseguramiento de dos tigres de bengala de aproximadamente un año de edad, los cuales permanecían dentro de un cuarto de adobe con puerta metálica.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para localizar a los otros dos sujetos que lograron escapar.

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