Chihuahua

24.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 15 de octubre de 2026

Detienen a joven con 2.3 kilos de marihuana en El Reliz

Agentes de la Policía del Estado detuvieron a un joven de 20 años en posesión de aproximadamente 2.3 kilogramos de marihuana, durante un operativo de vigilancia realizado en la zona de El Reliz, en la ciudad de Chihuahua.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que los hechos ocurrieron la tarde del miércoles en la colonia Andares, sobre la avenida Teófilo Borunda, a la altura de la calle Real Saratoga.

Los agentes detectaron un vehículo Ford Fusion cuyo conductor presuntamente cambió de ruta de manera repentina al percatarse de la presencia policial, por lo que procedieron a marcarle el alto.

Durante la intervención, los policías percibieron un olor similar al de la marihuana y, tras revisar el automóvil, localizaron tres bolsas que contenían aproximadamente 2.3 kilogramos de la sustancia.

El conductor fue identificado como Zuriel Fernando B. G., de 20 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público junto con la droga y el vehículo asegurados, para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

La SSPE agregó que el Ford Fusion fue revisado mediante la Plataforma Centinela y se confirmó que no contaba con reporte de robo ni aparecía relacionado con otros hechos delictivos.

Maru Campos anuncia llegada de nuevo acelerador lineal a la capital

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Cruz y Bonilla se encuentran cara a cara previo a entrevistas con Latinus

Trabajadores del IMSS en Chihuahua denuncian anomalías en elección de representante sindical

Ofrecen recompensa de 2 mil pesos para localizar a “Zeus” en Chihuahua

Da luz verde Congreso a propuesta de Nancy “La China” Frías para reconocer a tianguistas de Chihuahua
“Si no estaba enterada, ¿quién gobierna Chihuahua?”: Estrada cuestiona a Maru Campos
Paga todo en efectivo, Francisco Sánchez convoca a la resistencia nacional contra la prohibición del efectivo
Regidores del PAN presentaron su 2do. Informe de Actividades en el Teatro de la Ciudad
“A mí no me van a doblar; volvería a combatir al narco como lo hice en El Pinal”: César Jáuregui
Investigan a 162 policías municipales de Chihuahua; 10 han sido separados del cargo
Costa Rica declara “narcoterroristas” a seis cárteles mexicanos
Identifican de manera preliminar a mujer hallada en fosa clandestina en Juárez

Municipios

Más Noticias

Inaugura Congreso Parlamento Juvenil Chihuahuense 2026
TikTok, Facebook e Instagram ajustarán algoritmos para proteger a menores
Asesinan a padre e hijo en Creel; hallan casquillos 9 mm y .223