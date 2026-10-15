Detienen a joven con 2.3 kilos de marihuana en El Reliz

Jueves 15 de octubre de 2026

Agentes de la Policía del Estado detuvieron a un joven de 20 años en posesión de aproximadamente 2.3 kilogramos de marihuana, durante un operativo de vigilancia realizado en la zona de El Reliz, en la ciudad de Chihuahua.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que los hechos ocurrieron la tarde del miércoles en la colonia Andares, sobre la avenida Teófilo Borunda, a la altura de la calle Real Saratoga.

Los agentes detectaron un vehículo Ford Fusion cuyo conductor presuntamente cambió de ruta de manera repentina al percatarse de la presencia policial, por lo que procedieron a marcarle el alto.

Durante la intervención, los policías percibieron un olor similar al de la marihuana y, tras revisar el automóvil, localizaron tres bolsas que contenían aproximadamente 2.3 kilogramos de la sustancia.

El conductor fue identificado como Zuriel Fernando B. G., de 20 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público junto con la droga y el vehículo asegurados, para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

La SSPE agregó que el Ford Fusion fue revisado mediante la Plataforma Centinela y se confirmó que no contaba con reporte de robo ni aparecía relacionado con otros hechos delictivos.