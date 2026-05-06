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Miércoles 6 de mayo de 2026

Detienen a joven con 50 envoltorios de presunta cocaína en la colonia Villa

Elementos de la Subdirección de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, adscritos a la Unidad de Atención a Pandillas, detuvieron a un hombre por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud.

La detención ocurrió en el cruce de las calles Genaro Vázquez y Antón Makarenko, en la colonia Villa de Chihuahua, donde agentes realizaban labores de prevención y vigilancia.

De acuerdo con el reporte oficial, los policías detectaron a un individuo junto a un vehículo mal estacionado, quien al notar la presencia de los agentes mostró una actitud agresiva.

Tras una inspección preventiva, los elementos localizaron una bolsa que contenía 50 envoltorios plásticos tipo ziploc con una sustancia con características similares a la cocaína.

El detenido fue identificado como Jesús Manuel S.M., de 20 años de edad, quien fue trasladado al Centro de Detención Municipal Zona Norte para su registro correspondiente.

Posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, autoridad encargada de continuar con las investigaciones.

Asimismo, el vehículo en el que se encontraba fue asegurado y trasladado al corralón correspondiente.

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