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Miércoles 27 de mayo de 2026

Detienen a joven con 56 envoltorios de cristal en la colonia Villa

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre identificado como Federico L. A., de 23 años de edad, por presuntos delitos contra la salud, luego de localizarle 56 envoltorios con una sustancia con características similares al cristal en calles de la colonia Villa, en la ciudad de Chihuahua.

La detención fue realizada por agentes de la Subdirección de Inteligencia adscritos a la Unidad de Pandillas, quienes efectuaban recorridos de prevención y vigilancia en el sector cuando detectaron un vehículo Nissan March color gris que estuvo a punto de impactar una patrulla al incorporarse a la circulación.

Tras marcarle el alto al conductor, los oficiales realizaron una inspección preventiva y localizaron entre sus pertenencias una bolsa de plástico que contenía los 56 envoltorios con la presunta droga.

El detenido fue trasladado al Centro de Detención Municipal de la Zona Norte y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, autoridad encargada de continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación legal.

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