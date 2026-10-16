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Viernes 16 de octubre de 2026

Detienen a joven madre tras muerte de su bebé de dos meses en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chih.– Una joven de 21 años fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, luego de que su hija de apenas dos meses de edad fuera localizada sin vida al interior de una vivienda del fraccionamiento Parajes de San Juan.

De acuerdo con información de la corporación, agentes del Distrito Valle acudieron a un domicilio ubicado en el cruce de Monte Kenia y Monte Erebus, tras recibir el reporte de una persona inconsciente.

La madre manifestó a los policías que había regresado de una fiesta durante la madrugada y posteriormente se acostó a dormir con la bebé. Según su declaración inicial, alrededor de las 15:00 horas, al despertar, se percató de que la menor no se movía ni lloraba.

Los agentes localizaron a la bebé sobre un sillón, sin signos vitales y con rigidez y coloración morada, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades encargadas de realizar las diligencias correspondientes.

Tras recabar los primeros datos, los policías detuvieron a Lesly Janeth F., de 21 años, por su probable responsabilidad en el delito de omisión de auxilio o de cuidados, o lo que resulte.

La joven quedó a disposición de la autoridad competente, que deberá determinar las circunstancias y la causa de muerte de la menor, así como establecer si existe responsabilidad penal.

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