Jueves 12 de marzo de 2026

Detienen a mujer con metanfetamina en Riveras del Sacramento; menor es canalizada al DIF

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua detuvieron a una mujer por su presunta participación en delitos contra la salud, luego de que le localizaran metanfetamina durante una inspección vehicular en la colonia Riveras del Sacramento.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas, cuando agentes de la Subsecretaría de Estado Mayor observaron la llegada de un vehículo en el que viajaba una mujer acompañada de una menor de aproximadamente tres años. Tras identificarse como personal de seguridad, los elementos realizaron una inspección preventiva.

Durante la revisión localizaron seis envoltorios de plástico con una sustancia con características propias de la metanfetamina, con un peso aproximado de cinco gramos, por lo que procedieron a la detención de quien fue identificada como María Guadalupe C.G., de 30 años.

La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para el seguimiento de las investigaciones y determinar su probable responsabilidad penal.

En tanto, la menor que la acompañaba fue canalizada al Sistema DIF para su resguardo y atención correspondiente.

Plan B de reforma electoral plantea reducir número de regidores; Chihuahua perdería cinco posiciones

