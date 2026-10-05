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Lunes 5 de octubre de 2026

Detienen a nueve personas tras cateo por robo a transportistas en San Luis Potosí

San Luis Potosí.- Nueve personas fueron detenidas durante un cateo relacionado con investigaciones por robo a transportistas en San Luis Potosí, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El operativo fue realizado por elementos de la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades estatales.

Durante la intervención fueron asegurados 30 inhibidores de señal, 359 antenas inhibidoras, un arma larga, cartuchos, cargadores, seis montacargas, 110 autopartes, 10 vehículos y 297 tarimas con mercancía.

García Harfuch señaló que el resultado representa un avance en las acciones contra el robo al transporte de carga y destacó su importancia para reforzar la seguridad en la carretera federal 57, una de las principales vías de tránsito de mercancías del país.

Las nueve personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

El caso se desarrolla en una zona donde previamente se han registrado hechos violentos relacionados con grupos armados, por lo que las autoridades mantienen operativos de vigilancia e investigación.

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