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Martes 21 de abril de 2026

Detienen a ocho presuntos sicarios tras enfrentamiento con el Ejército en Valle del Rosario

Ocho presuntos sicarios, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos luego de un enfrentamiento armado con elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Valle del Rosario.

Los hechos se registraron la tarde del lunes 20 de abril, entre los poblados de San Javier y El Cañón, donde se reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego tras una agresión directa contra efectivos militares.

De acuerdo con los reportes, los elementos castrenses repelieron el ataque, logrando la captura de los ocho presuntos responsables, a quienes les aseguraron diversas armas y cartuchos.

Posteriormente, los detenidos fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Parral, donde se iniciarán las investigaciones correspondientes y serán presentados ante un juez para determinar su situación legal.

De manera extraoficial, se informó sobre la posible existencia de personas sin vida y lesionadas derivado del intercambio de disparos, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

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