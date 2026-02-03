Detienen a operador criminal ligado a ataque contra diputados de MC en Culiacán

Martes 3 de febrero de 2026

Culiacán, Sinaloa.— Autoridades federales detuvieron a uno de los presuntos responsables del ataque armado perpetrado contra dos diputados locales de Movimiento Ciudadano, ocurrido el pasado martes 28 de enero en la capital sinaloense.

La captura se realizó como parte de un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, el detenido fungía como operador estratégico de una célula criminal, encargado del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras de videovigilancia clandestinas para monitorear los movimientos de las autoridades, así como de la adquisición y uso de drones empleados por el grupo delictivo.

Ataque a plena luz del día

La agresión ocurrió cuando los diputados locales Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda transitaban por una de las principales vialidades de Culiacán. Sujetos armados abrieron fuego contra el vehículo en el que se desplazaban, resultando ambos legisladores lesionados.

Tras el ataque, los diputados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada, mientras corporaciones estatales y federales desplegaron un operativo de seguridad en distintos puntos de la ciudad para ubicar a los responsables.

Investigación prioritaria

Las autoridades federales informaron que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y detener al resto de los implicados en el atentado. Reiteraron que el caso no quedará impune, en cumplimiento a la instrucción de la Presidenta de la República de combatir la violencia política y garantizar la seguridad de los representantes populares.

Debido a la gravedad de los hechos y al uso de tecnología avanzada por parte del grupo criminal involucrado, el caso fue catalogado como prioritario por las instancias de seguridad.

Operativo estatal

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ordenó al secretario de Seguridad Pública estatal, Óscar Rentería Schazarino, implementar de inmediato un operativo de búsqueda y captura contra los responsables.

Asimismo, el mandatario estatal informó que se comunicó con la titular de la Fiscalía General del Estado para que la investigación se conduzca con prontitud y se esclarezcan los hechos a la brevedad.