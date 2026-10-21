Detienen a pareja con cristal tras intentar huir en la colonia Industrial

Miércoles 21 de octubre de 2026

Elementos de la Policía Municipal y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron a Jovan Gerardo F. M., de 29 años, y Alejandra G. F., luego de que presuntamente intentaran escapar durante un operativo realizado en la colonia Industrial.

La intervención se derivó del seguimiento a dos carpetas de investigación por el delito de robo, mediante las cuales las autoridades lograron identificar y ubicar a un hombre presuntamente relacionado con ambos hechos.

Los agentes localizaron a la pareja en el cruce de las calles Gorriones y Escudero. De acuerdo con el reporte, al percatarse de la presencia policial intentaron huir a pie e ingresar a un domicilio cercano, pero fueron alcanzados.

Durante una revisión preventiva, los oficiales aseguraron a cada uno una bolsa con una sustancia con las características del cristal, además de una funda para arma de fuego.

Ambas personas fueron detenidas por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, que continuará las investigaciones y determinará su situación jurídica.

Las autoridades también investigan la posible relación de uno de los detenidos con los dos casos de robo que dieron origen al operativo.