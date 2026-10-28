Detienen a pareja con cristal y marihuana tras pasarse semáforo en rojo en Ávalos

Miércoles 28 de octubre de 2026

Una pareja fue detenida por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) en la colonia Ávalos, luego de que el conductor de un automóvil presuntamente realizara maniobras evasivas y tratara de cruzar un semáforo en rojo.

Los detenidos fueron identificados como Perla Raquel T. N. e Irving Aarón R. V., ambos de 29 años de edad.

La intervención ocurrió sobre el bulevar José Fuentes Mares y la calle 16 de Septiembre, cuando agentes del grupo de Criminalística, adscritos a la Subdirección de Inteligencia, detectaron un automóvil Hyundai blanco cuyo conductor presuntamente puso en riesgo a otros automovilistas.

Tras marcarle el alto, los policías observaron en la consola central un maletín abierto que contenía bolsas con sustancias de características similares a las drogas.

Durante la revisión fueron localizadas 27 porciones de aparente cristal y nueve de marihuana, además de envoltorios de plástico y dinero en efectivo.

Los agentes también aseguraron el automóvil en el que viajaba la pareja.

Ambos detenidos, junto con las sustancias y objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.