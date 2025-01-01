Chihuahua

Lunes 1ro de diciembre de 2025

Detienen a mando de la policía municipal tras persecución

Un agente de la Policía Municipal, Francisco Ch. B., hermano del director de la Subdirección de Inteligencia de la corporación, fue detenido tras una persecución protagonizada por policías estatales en las inmediaciones de la colonia Zootecnia.

El incidente comenzó cuando los agentes estatales le marcaron el alto a una Ford Ranger blanca con placas oficiales, pero el conductor no se detuvo, tomando por el periférico R. Almada. Finalmente, a la altura de la calle 5 de Mayo, la unidad fue interceptada, en la cual además del policía viajaban cinco personas más, quienes fueron llevadas a la comandancia por otras faltas.

Durante la detención se aseguró:

El arma de cargo del policía, una 9 mm, quien al parecer se encontraba en estado de ebriedad.

Radios de comunicación y cargadores para fusil de asalto calibre .223.

Francisco Ch. B. fue remitido a la Fiscalía General de la República (FGR). La detención fue confirmada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Tras el hecho, las oficinas de la FGR en la avenida Universidad, colonia San Felipe, amanecieron blindadas bajo un intenso operativo de seguridad. Un amplio despliegue de Policía Municipal, SSPE, Guardia Nacional y Sedena resguardó el perímetro, generando expectación y un ambiente de hermetismo.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha proporcionado detalles sobre las razones del reforzamiento, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre un hecho de alto impacto vinculado a la detención. Las fuerzas de seguridad mantienen control estricto del acceso y del tránsito en la zona.

JMAS ofrece descuentos de hasta 90% a usuarios para ponerse al corriente con el agua

