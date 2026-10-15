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Jueves 15 de octubre de 2026

Detienen a presunta doctora tras muerte de mujer durante liposucción en clínica clandestina

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Sonia Jiménez Rosas, señalada como presunta doctora, por su posible relación con la muerte de una mujer durante una liposucción realizada en una vivienda que presuntamente funcionaba como clínica clandestina.

Los hechos ocurrieron en septiembre en un inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez, donde la víctima acudió para someterse al procedimiento estético.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, la mujer murió mientras se realizaba la intervención y su cuerpo fue abandonado en el lugar, mientras las personas que se encontraban en el inmueble huyeron.

Tras las investigaciones, agentes de la Policía de Investigación detuvieron la noche del miércoles a Jiménez Rosas, quien fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

La mujer permanece bajo custodia mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento, establecer las responsabilidades correspondientes y esclarecer quiénes más participaron en el procedimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer públicamente mayores detalles sobre la situación jurídica de la detenida ni sobre otras posibles personas involucradas en el caso.

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