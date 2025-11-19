Detienen a presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan

Miércoles 19 de noviembre de 2025

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, identificado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante el festival de veladoras en la plaza principal del municipio.

Según las autoridades federales, El Licenciado fungía como líder operativo del grupo criminal involucrado y habría emitido las órdenes para ejecutar el ataque. Su captura se logró en Morelia, Michoacán, mediante un operativo conjunto de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

La investigación se fortaleció con el análisis de teléfonos, mensajes y videos, lo que permitió identificar la estructura completa de la célula responsable del homicidio. De acuerdo con García Harfuch, el ataque fue coordinado a través de un grupo de mensajería donde participaban los implicados, siguiendo instrucciones directas de Jorge Armando “N”.

La célula señalada por el crimen estaba conformada por:

Ramiro “N”, coordinador operativo y reclutador de los ejecutores.

Víctor Manuel “N”, agresor material que murió tras el ataque.

Fernando Josué “N”, quien acompañó al tirador horas antes del homicidio.

Un cuarto implicado aún no identificado públicamente, localizado sin vida el 10 de noviembre.

Las investigaciones señalan que El Licenciado presionó para que el ataque se llevara a cabo aun cuando el alcalde se encontraba rodeado de civiles. La SSPC confirmó que continúan las acciones para desarticular al resto del grupo delictivo y esclarecer totalmente el caso.