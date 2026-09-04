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Viernes 4 de septiembre de 2026

Detienen a presunto integrante de “Los Chapitos” por desaparición de familia en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.– Autoridades federales detuvieron a Jesús Javier García Crespo, señalado como presunto integrante de “Los Chapitos” y relacionado con la desaparición de seis miembros de una familia originaria del Estado de México, ocurrida en febrero pasado en Mazatlán.

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca lo vinculó a proceso por delitos relacionados con la desaparición cometida por particulares en agravio de cuatro hombres, una mujer y una niña.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal permitieron que el juez ordenara prisión preventiva oficiosa y estableciera cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

García Crespo permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13, ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mientras continúa su proceso penal.

Familia fue privada de la libertad en la Zona Dorada

Los hechos se remontan al 3 de febrero, cuando seis turistas provenientes del Estado de México, entre ellos una niña de nueve años, fueron privados de la libertad en la Zona Dorada de Mazatlán.

Horas después, dos de las víctimas fueron encontradas con vida en el poblado El Habla; las otras cuatro permanecen sin ser localizadas.

Entre los señalados por las autoridades como principales implicados también se encuentran Misael Guerrero Pérez, “El Güero Pink”, identificado como supuesto operador de “Los Chapitos” en el sur de Sinaloa, e Hilario Javier Martínez Gómez, exdirector de Seguridad Pública y Tránsito de Escuinapa.

Con la detención de García Crespo, suman 25 personas detenidas en relación con el caso, ocurrido hace aproximadamente siete meses.

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