Detienen a presunto responsable de ataque armado en la colonia Roma Sur

Miércoles 19 de noviembre de 2025

En una acción conjunta, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Fiscalía General del Estado detuvieron a Manuel R. T., de 19 años, señalado como probable responsable del ataque armado registrado la noche del martes en la calle 51, colonia Roma Sur.

El incidente dejó a dos hombres de 44 y 48 años lesionados por proyectil de arma de fuego; uno de ellos falleció mientras recibía atención médica. La captura del sospechoso se logró gracias al seguimiento mediante cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU), que lo ubicaron mientras huía por un parque cercano y posteriormente intentando ocultarse en una vivienda de la calle 53.

Durante el arresto no se localizó el arma presuntamente utilizada, pero Manuel R. T. fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde continúan las investigaciones para esclarecer el doble homicidio.