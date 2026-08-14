Detienen a presunto responsable de robo con violencia en tienda Oxxo

Viernes 14 de agosto de 2026

Elementos de la Subdirección de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre de 28 años, señalado como probable responsable de un robo con violencia cometido en una tienda Oxxo ubicada en Paseos del Encuentro.

De acuerdo con la DSPM, el hombre habría ingresado al establecimiento portando un machete, con el que presuntamente amagó al empleado para apoderarse de dinero en efectivo y posteriormente huir hacia la colonia Camino Real.

Mediante labores de investigación, testimonios y la revisión de cámaras particulares y de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), los agentes localizaron en Jardines de Oriente a una persona que coincidía con las características del probable responsable.

Según el reporte, al percatarse de la presencia policial intentó escapar e ingresó a un inmueble deshabitado, donde finalmente fue detenido.

El hombre fue identificado como Erick Iram T. D., de 28 años, y trasladado a la Comandancia Sur para posteriormente ser puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

La DSPM informó que dio aviso al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.