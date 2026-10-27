Detienen a trabajador de FedEx por presunto desfalco de 8.4 millones de pesos

Martes 27 de octubre de 2026

Autoridades detuvieron a Ruy “N”, trabajador de FedEx, señalado como probable responsable de un presunto desfalco por 8 millones 481 mil pesos, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

La captura se realizó en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, cuando el hombre arribó procedente de Madrid, España.

De acuerdo con las investigaciones, Ruy “N” y otros empleados de la compañía presuntamente participaron en un esquema mediante el cual fueron contratados servicios de transporte y distribución de paquetes sin efectuar los pagos correspondientes.

La empresa afectada reclamó un adeudo superior a los 8.4 millones de pesos, pero habría recibido como respuesta que los recursos habían sido entregados a un tercero.

Durante las investigaciones también fueron detectadas posibles irregularidades relacionadas con la reutilización de números de guía para modificar registros de envíos, además de la desaparición de documentos y equipos de cómputo relacionados con las operaciones investigadas.

En la detención participaron autoridades de Michoacán con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Civil.

Ruy “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que será la encargada de determinar su situación jurídica.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer la posible participación de otras personas en los hechos.