Chihuahua

21.14°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 19 de febrero de 2026

Detienen a tres hombres con arma y cocaína en Huápoca, Madera

Madera, Chih. – Tres hombres fueron detenidos en el poblado de Huápoca, municipio de Madera, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y posesión de arma de fuego, informó la Agencia Estatal de Investigación.

La detención se llevó a cabo durante un operativo de prevención y vigilancia en la región, cuando agentes ministeriales marcaron el alto a un vehículo Mazda azul, modelo 1993, que circulaba sin placas.

Durante la revisión, los elementos localizaron un arma de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con nueve cartuchos útiles. Además, en la guantera del automóvil encontraron una bolsa de plástico transparente que contenía un polvo blanco con características similares a la cocaína, con un peso aproximado de 2.01 gramos.

Los detenidos fueron identificados como Juan Carlos F. P., de 41 años; Ángel Roberto T. A., de 27; y Nelson Uriel T. D., de 26 años. Junto con el arma, la presunta droga y el vehículo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, donde se determinará su situación jurídica.

