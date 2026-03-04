Detienen a tres hombres con droga en la colonia Revolución de Chihuahua

Miércoles 4 de marzo de 2026

La Agencia Estatal de Investigación, en coordinación con la Policía Municipal de Chihuahua, capturó en flagrancia a tres hombres por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la colonia Revolución, alrededor de las 21:00 horas del martes.

Los detenidos son: Raúl Alexis C. O., de 22 años; Daniel Abraham F. S., de 44; y Alfredo F. B., de 35 años. Se les aseguró un vehículo Nissan March 2012 con placas del estado, 37 gramos de cristal distribuidos en tres envoltorios y dos teléfonos celulares (Samsung, uno dorado y otro tornasol).

Los objetos fueron resguardados como evidencia y los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para iniciar el proceso legal correspondiente.