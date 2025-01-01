Detienen a tres jóvenes que dijeron pertenecer a “La Línea” en Guachochi

Lunes 1ro de diciembre de 2025

Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal detuvieron a dos hombres y una mujer que manifestaron pertenecer al grupo delictivo La Línea, luego de atender un reporte de personas armadas en la comunidad de Guachochi.

Los detenidos fueron identificados como:

Elder Andrés A. C., de 19 años, con domicilio en Bachamuchi.

Lucio Fernando C. E., de 19 años, con domicilio en Chihuahua.

Damaris Yamileth C. P., de 19 años, con domicilio en Chihuahua.

De acuerdo con el informe preliminar, los tres viajaban en una camioneta Jeep Grand Cherokee color café, la cual no cuenta con reporte de robo.

Al realizar la inspección, los agentes aseguraron una pistola tipo escuadra marca Glock, así como dos cargadores y 26 cartuchos útiles.

Los jóvenes, junto con el arma y demás indicios, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para el inicio de las investigaciones.