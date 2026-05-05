Detienen a tres personas con droga durante operativo en Parral

Miércoles 6 de mayo de 2026

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua y de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua detuvieron a tres personas por presuntos delitos contra la salud durante operativos realizados en Parral.

La detención en flagrancia ocurrió la noche del lunes en la calle Municipio de Jiménez, ubicada en la colonia Parral Vive.

De acuerdo con el reporte oficial, los detenidos fueron identificados como Eleazar M.M., Irvin Alejandro B.S. y Martín M.V., quienes presuntamente tenían en su poder tres envoltorios de plástico con diversas porciones de marihuana.

Tras su aseguramiento, los agentes les informaron sobre sus derechos y posteriormente fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur.

Será esta instancia la encargada de continuar con las investigaciones correspondientes y definir la situación jurídica de los detenidos.