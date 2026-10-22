Detienen a tres por drogas durante investigación de robo de 400 mil pesos

Jueves 22 de octubre de 2026

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a dos hombres y una mujer por presuntos delitos contra la salud, durante las investigaciones relacionadas con un robo con violencia en el que una mujer fue despojada de un bolso con 400 mil pesos en efectivo.

El asalto fue reportado en el cruce de las calles 26 y Roma, en la colonia Lomas del Santuario, donde la víctima señaló que un hombre la amenazó y le quitó el bolso, para después huir en una motocicleta conducida por otra persona. La unidad fue localizada posteriormente abandonada en la colonia Los Arquitos.

Con apoyo de la Fiscalía General del Estado, el Departamento de Análisis Táctico y la Plataforma Escudo Chihuahua, los agentes ubicaron un Nissan March blanco presuntamente relacionado con los hechos, junto a una camioneta Chevrolet Tahoe guinda, en la colonia Sector 3.

En el lugar fueron detenidos Arleth Sarahí G. L., de 33 años; Julio César G. L., de 31, y Alberto Emanuel P. S., de 41 años. Este último presentaba características similares a las descritas por la víctima.

Durante la intervención fueron asegurados una bolsa con hierba de características similares a la marihuana, un arma tipo pistola y los dos vehículos.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por presuntos delitos contra la salud, mientras que la Unidad Especializada de Robos continuará con las investigaciones para determinar si tuvieron participación en el asalto.