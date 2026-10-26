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Lunes 26 de octubre de 2026

Detienen en Camargo a hombre armado; intentó huir al ver a policías

Camargo.- Un hombre de 60 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal en la zona Centro de Camargo, luego de que presuntamente intentó escapar al notar la presencia de los agentes y posteriormente le localizaron un arma de fuego.

Los hechos ocurrieron el 25 de octubre, durante recorridos de vigilancia en el cruce de las calles Trías y Lerdo de Tejada, donde los policías observaron a un hombre que llevaba un objeto fajado a la cintura.

Al percatarse de la presencia policial, el sujeto abordó un Kia Optima blanco, modelo 2015, e intentó retirarse del lugar, por lo que los agentes le cerraron el paso.

Durante una revisión preventiva, los elementos localizaron una pistola calibre .22, que se encontraba desabastecida y para la cual el hombre presuntamente no contaba con el permiso correspondiente.

El detenido fue identificado como Eloy Alonso C. N., de 60 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con el arma y el vehículo asegurados.

Será la autoridad correspondiente la encargada de determinar su situación jurídica.

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