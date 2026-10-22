Detienen en Cancún a Robert Skojo, uno de los más buscados de Canadá

Jueves 22 de octubre de 2026

Cancún, Quintana Roo.– Autoridades federales detuvieron en Cancún a Robert Skojo, alias “Rob”, señalado como presunto integrante de alto nivel de Hells Angels y buscado por autoridades de Canadá desde hace más de una década.

La captura se realizó durante cateos efectuados en tres domicilios de Cancún, donde las autoridades también aseguraron aproximadamente 1.3 kilogramos de marihuana, dos armas largas, un arma corta, dos vehículos de lujo y un teléfono celular.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, tras su detención Skojo fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público junto con los objetos asegurados, para determinar su situación jurídica.

El detenido era buscado por la Real Policía Montada de Canadá desde 2010. Una ficha difundida por autoridades de Ontario en mayo de 2024 señalaba que permanecía prófugo después de haber sido condenado en ausencia y que existían indicios de que podía encontrarse en México.

Las autoridades mexicanas continuarán con las diligencias correspondientes para definir su situación legal y el procedimiento relacionado con los requerimientos existentes en Canadá.