Detienen en Chiapas a presunto responsable del asesinato del dueño de “Chachitos”

Martes 13 de octubre de 2026

A 27 meses del homicidio del empresario Marcos Gabriel Wisbrun Terrazas, propietario de la empresa “Chachitos”, fue detenido en Chiapas el presunto responsable, identificado como Julio César C. R., de nacionalidad hondureña.

El encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Loya, informó que el detenido permanece bajo prisión preventiva luego de ser presentado ante un juez para la formulación de imputación.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para el próximo jueves.

El homicidio ocurrió el 8 de julio de 2024, cuando Wisbrun Terrazas fue localizado sin vida en su oficina, ubicada en la colonia Santo Niño. De acuerdo con la Fiscalía, la víctima presentaba huellas de violencia y la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

Las investigaciones apuntaron desde los primeros días a Julio César C. R., quien presuntamente fue captado por cámaras de seguridad ingresando a la oficina del empresario y saliendo minutos después.

Tras el crimen, el sospechoso habría huido a Honduras. Posteriormente fue localizado en Chiapas, detenido y trasladado a Chihuahua para enfrentar el proceso penal.

De acuerdo con Loya, el posible móvil del homicidio estaría relacionado con un conflicto personal entre el imputado y la víctima.

La muerte de Marcos Gabriel Wisbrun generó consternación en el sector empresarial de Chihuahua. Durante más de dos décadas estuvo al frente de “Chachitos”, empresa que logró consolidar su presencia en el mercado nacional y fortalecer la comercialización de su cereal.