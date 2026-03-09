Detienen en Chihuahua a presunto implicado en desaparición forzada

Lunes 9 de marzo de 2026

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Ángel R. H., quien es señalado como probable responsable del delito de desaparición forzada de personas cometida por particulares, informó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

La captura se realizó el pasado 9 de febrero de 2026, luego de que agentes ministeriales cumplimentaran una orden de aprehensión girada por un Juez de Control, a solicitud de un agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o no Localizadas, con sede en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron el 14 de enero de 2026 en un domicilio ubicado en la calle Cobaltita, en la colonia Juan Güereca. Ese día, el imputado y otras personas habrían ingresado a la vivienda, de donde sacaron a un hombre y lo subieron a un vehículo Volkswagen Vento gris con rines negros.

Posteriormente, los presuntos responsables huyeron con rumbo al norte por la Carretera Panamericana, mientras que los acompañantes viajaban en otro automóvil Volkswagen Jetta gris con rines negros, presuntamente con el objetivo de ocultar a la víctima, según los indicios recabados por la Fiscalía.

El detenido será presentado ante un juez en las próximas horas para la audiencia de formulación de imputación, donde se determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.