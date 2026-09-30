Detienen en Ciudad Juárez a “El Chivo”, presunto jefe de La Línea y objetivo de autoridades federales

Miércoles 30 de septiembre de 2026

Ciudad Juárez.- Armando M. L., alias “El Chivo”, señalado como presunto jefe del grupo delictivo La Línea y considerado uno de los objetivos prioritarios de autoridades mexicanas y estadounidenses, fue detenido en Ciudad Juárez y posteriormente trasladado a la Ciudad de México.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura se realizó el pasado 25 de septiembre, mediante una orden de aprehensión girada por un juez federal.

Para concretar el arresto, un grupo especial de la Secretaría de Marina desplegó un operativo en distintos puntos de la ciudad hasta localizar al presunto líder criminal en una vivienda.

El registro oficial establece que el detenido quedó bajo custodia de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México. Sin embargo, también existe información sobre un posible ingreso previo al Cereso Estatal número 3 de Ciudad Juárez, situación que hasta el momento no ha sido aclarada oficialmente.

La detención cobró relevancia luego de que durante la madrugada fuera localizada una hielera de unicel con una cabeza de chivo y una cartulina con amenazas dirigidas a autoridades estatales, en el distribuidor vial ubicado en el cruce del Libramiento Independencia y Manuel Talamás Camandari.

En el mensaje se hacía referencia directa a “El Chivo”, cuestionando su situación jurídica y señalándolo como jefe de plaza en Ciudad Juárez.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar después de recibir un reporte al número de emergencias 911 alrededor de la 1:10 de la madrugada.

Los agentes aseguraron la hielera y la cartulina, materiales que posteriormente fueron entregados a la Agencia Estatal de Investigación para las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado públicamente los delitos específicos por los que Armando M. L. fue detenido ni su situación jurídica definitiva.