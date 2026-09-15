Detienen en Colombia a director mexicano de polémico documental

Martes 15 de septiembre de 2026

El creador de contenido mexicano Samuel Adrián, director del documental Colombia: fábrica de niños trans, fue detenido el domingo 13 de septiembre en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, en cumplimiento de una orden judicial por desacato.

De acuerdo con la información difundida por autoridades colombianas, la medida no deriva de una investigación penal, sino de una sanción impuesta dentro de un proceso judicial relacionado con el presunto incumplimiento de una resolución.

Antes de viajar a Colombia, Adrián aseguró haber recibido una notificación que contemplaba 10 días de arresto y una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales. Pese a ello, decidió continuar su viaje y posteriormente fue retenido a su llegada a Bogotá.

El caso está relacionado con contenidos difundidos en su canal de YouTube y con el documental en el que aborda tratamientos médicos y protocolos vinculados con la transición de género en menores de edad en Colombia, un tema que ha generado controversia entre organizaciones, especialistas y distintos sectores políticos.

El procedimiento judicial se originó a partir de una acción promovida por el médico Mario Angulo, mencionado en el documental y en publicaciones posteriores del creador de contenido. Según la información disponible, Adrián se habría negado a retirar determinado material audiovisual, lo que derivó en el incidente de desacato.

Previo a su detención, el mexicano afirmó que no había cometido ningún delito y anunció que sus representantes legales trabajarían en su defensa. También solicitó apoyo al Gobierno de México.

El caso provocó además una discusión en redes sociales luego de que figuras públicas atribuyeran la detención al contexto político colombiano. Sin embargo, abogados que se pronunciaron sobre el asunto señalaron que la orden fue emitida por un juez de Cali dentro de un procedimiento judicial y no por el Poder Ejecutivo.

Hasta el momento, el caso continúa sujeto a las determinaciones de las autoridades judiciales colombianas.