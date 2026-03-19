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Jueves 19 de marzo de 2026

Detienen en Culiacán a hija de “El Mayo” Zambada tras operativo

En un operativo conjunto por tierra y aire realizado la madrugada de este jueves en la comunidad de El Salado, autoridades detuvieron a Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Ismael El Mayo Zambada.

De acuerdo con reportes preliminares, la acción derivó en la captura de al menos dos personas, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles oficiales sobre el resto de los detenidos ni sobre el desarrollo completo del despliegue.

La detención ocurre en un contexto en el que autoridades de Estados Unidos habían intensificado la vigilancia sobre familiares del líder del Cártel de Sinaloa, particularmente por presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero.

En este sentido, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido en reportes a otras integrantes de la familia, entre ellas María Teresa, Midiam Patricia y Modesta Zambada, quienes han sido señaladas en investigaciones financieras.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido un posicionamiento oficial detallado sobre la situación jurídica de la detenida, ni sobre los delitos que podrían imputarse. Se espera que en las próximas horas se amplíe la información conforme avancen las investigaciones.

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